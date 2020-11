Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ryad Boudebouz annonce clairement la couleur pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2020 à 19h45 par T.M.

Encore à l’ASSE, Ryad Boudebouz est toutefois toujours poussé vers la sortie par Claude Puel. Toutefois, un départ n’est pas vraiment d’actualité pour l’Algérien.

Durant l’été, Claude Puel ne s’est finalement pas débarrasser de tous les joueurs dont il ne voulait plus. Si Yann M’Villa a bien quitté l’ASSE, cela n’a pas été le cas de Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz ou Wahbi Khazri. Face à cela, l’entraîneur des Verts a décidé de réintégrer l’Algérien et le Tunisien dans son groupe, mais cela ne devrait pas durer longtemps. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , Puel souhaiterait toujours se séparer de Boudebouz et Khazri. Interrogé sur son avenir, l’ancien du Betis Séville a toutefois été très clair sur ses ambitions dans le Forez.

« J’ai envie de rester encore ici et prouver que j’ai ma place dans ce club »