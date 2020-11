Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel ne lâche rien pour ces deux indésirables !

Publié le 29 novembre 2020 à 10h00 par T.M.

Durant le dernier mercato, tous les indésirables de Claude Puel n’ont pas quitté l’ASSE. Un grand ménage que l’entraîneur des Verts souhaiterait terminer et pour certains, le départ pourrait donc arriver en janvier.

A l’ASSE, Claude Puel s’appuie depuis cet été sur un groupe très jeune, encadré par quelques joueurs d’expérience. Un nouveau projet dans le Forez qui a été fatal pour de nombreux anciens cadres des Verts. Cet été, plusieurs joueurs étaient ainsi poussés vers la sortie par l’entraîneur stéphanois, qui a réussi à se séparer de Yann M’Vila et Loïs Diony. Mais tous ne sont pas partis. N’entrant pas initialement pas dans les plans de Claude Puel, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri sont notamment toujours là. Et bien que l’Algérien et le Tunisien ont réintégré le groupe, au contraire de l’international français, cela ne semble pas être une tendance à long terme.

Le départ est toujours d’actualité !