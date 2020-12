Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vieira tente de plomber les plans de Puel !

Publié le 1 décembre 2020 à 17h45 par A.M.

Grande priorité de l'ASSE pour le mercato d'hiver, William Saliba ne manque pas de sollicitations compte tenu de sa situation à Arsenal. Et l'OGC Nice aurait sondé son entourage dans le but de dénicher un successeur à Dante.

Durant le mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne aura pour objectif de recruter un avant-centre et un défenseur central. Dans cette optique, les noms d'Islam Slimani et William Saliba circulent avec insistance ces derniers jours. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE devra vendre pour 20M€ avant d'envisager l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais la nécessité de vendre ne sera pas le seul obstacle au mercato hivernal des Verts.

Nice tente le coup pour Saliba