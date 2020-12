Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Neymar… Le Barça pourrait faire coup double !

Publié le 5 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Suite à l’annonce de Neymar à propos de Lionel Messi, tout le monde se demande si les deux joueurs rejoueront ensemble et surtout où. Le FC Barcelone pourrait bien être le théâtre de cela. Explications.

Aujourd’hui, tout le monde ne parle que de Neymar et de Lionel Messi. En effet, suite à la rencontre face à Manchester United, le joueur du PSG avait lâché une énorme bombe en exprimant son souhait de rejouer avec son ancien coéquipier du FC Barcelone. Une annonce qui a eu l’effet d’une bombe et désormais, la question est de savoir si le duo pourrait être reformé. Neymar et Messi rejoueront ensemble au PSG, au Barça ou dans un autre club ? Les Blaugrana pourraient bien avoir leur mot à dire… du moins si Joan Laporta est élu président en janvier prochain ?

« Il essaiera de faire revenir Neymar »