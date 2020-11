Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Joakim Maehle lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

En quête d'un latéral droit, l'OM était tout proche de recruter Joakim Maehle dans les ultimes instants du mercato, en vain. Toutefois, le Danois souhaite toujours quitter Genk et le fait savoir.

C'est probablement l'un des gros échecs du mercato du côté de l'OM. En effet, le départ de Bouna Sarr pour le Bayern Munich n'a jamais été compensé. Par conséquent, Hiroki Sakai n'a pas de doublure au poste de latéral droit. Pourtant, le club phocéen est passé proche de s'attacher les services de Joakim Maehle, avant que Genk ne fasse capoter le deal en toute fin de mercato, suscitant l'incompréhension et la colère du côté de l'OM qui a depuis activé d'autres pistes en vue du mercato d'hiver à l'image d’Issa Kaboré qui évolue également dans le Championnat belge, au KV Mechelen où il est prêté par Manchester City. Toutefois, la porte semble plus que jamais ouverte avec Joakim Maehle.

Maehle veut «partir le plus vite possible»