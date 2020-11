Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un crack de Koeman a tranché pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 12h00 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ cet été, Riqui Puig a finalement décidé de rester au Barça, et ses plans n'ont pas changé pour cet hiver.

Nouvelle pépite de La Masia , Riqui Puig ne semble pourtant pas entrer dans les plans de Ronald Koeman à court terme. Cet été, le technicien néerlandais aurait donc bien aimé prêter son jeune milieu de terrain qui a toutefois décidé de rester. « Je pense que j'aurai des minutes au Barça, sinon je ne serais pas resté. Je veux réussir et me faire une place. Je suis très heureux à Barcelone, j'ai ma famille, je pense que je vais finir par jouer et avoir des opportunités. La conversation avec l'entraîneur n'a pas été difficile. Koeman me fait confiance, et il me donnera des opportunités de réussir dans ce grand club », expliquait Riqui Puig au sortir du mercato.

Riqui Puig ne veut pas partir