Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas et Longoria s'attaquent au dossier majeur de l'ère McCourt !

Publié le 5 décembre 2020 à 15h30 par A.M.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'Olympique de Marseille rêve d'attirer un numéro 9 capable d'empiler les buts. Mais force est de constater que les échecs se sont enchaînés dans ce dossier et aujourd'hui encore, André Villas-Boas et Pablo Longoria cherchent toujours la perle rare.

Lorsque Frank McCourt décide de racheter l'Olympique de Marseille en 2016, les annonces de la nouvelle direction du club phocéen ont rapidement confirmé les ambitions de l'homme d'affaires américain. Ce dernier n'a jamais caché son intention d'investir sur le marché des transferts avec la volonté d'attirer notamment un grand attaquant. Auteur d'une bonne saison, Bafétimbi Gomis n'est toutefois pas conservé, l'OM version McCourt aspire à attirer un nom plus ronflant. C'est pourtant Valère Germain qui débarque en premier lors du premier mercato estival du club phocéen sous pavillon américain, en 2017. Finalement, après avoir multiplié les pistes, l'OM a cédé au punic buy en attirant Kostas Mitroglou dans les dernières heures du mercato. Le recrutement du Grec se révèlera être un flop au point que les Marseillais décident de tenter le pari Balotelli qui débarque en janvier 2019 pour une pige de six mois, très réussie, mais sans suite. Dans la foulée, l'OM a lâché 15M€ pour recruter Dario Benedetto qui alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée. Par conséquent, la quête d'un avant-centre est toujours au cœur des priorités de la direction phocéenne.

Villas-Boas veut toujours un attaquant...

Et pour cause, l'été dernier, l'OM a essuyé de nombreux échecs dans sa recherche d'un avant-centre avant de se rabattre sur Luis Henrique, recruté pour 8M€. Problème, le Brésilien n'est pas un avant-centre. Au point de pousser André Villas-Boas à reconnaître une erreur de recrutement. « On a manqué un 9 de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », confiait le technicien portugais en conférence de presse jeudi. Vendredi soir après la victoire Nîmes (2-0), l'entraîneur de l'OM en a rajouté une couche dans ce dossier au micro de Téléfoot La Chaîne , confirmant sa volonté de recruter un nouvel attaquant durant le mercato d'hiver : « Un numéro 9 ? On en discute. On avait pensé qu'avec Luis Henrique, on pouvait avoir ce type d'options mais ce n'est pas le cas, parce que c'est un ailier pur. Mais on va voir, c'est possible . » Et visiblement, Pablo Longoria est sur la même longueur d'ondes.

... Longoria aussi !