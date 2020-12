Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a de quoi garder espoir pour Giroud !

Publié le 5 décembre 2020 à 14h45 par A.D.

Alors qu'il peine à enchainer les titularisations à Chelsea, Olivier Giroud pourrait partir dès cet hiver. En quête d'un nouvel attaquant, l'OM et l'Inter seraient prêts à profiter de la situation pour accueillir le champion du monde français. Et heureusement pour le club phocéen, les Nerazzurri pourraient sortir de la course en cas d'élimination de toutes compétitions européennes.

Dans une situation compliquée à Chelsea, Olivier Giroud se poserait des questions sur son avenir. Pour ne pas entériner ses chances de disputer le prochain Euro, le champion du monde français pourrait se laisser convaincre par un départ cet hiver. Et ce, même s'il est heureux chez les Blues et qu'une prolongation au delà du 30 juin 2020 n'est pas à exclure comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Conscients de la situation d'Olivier Giroud, l'OM et l'Inter pourraient se livrer une belle bataille lors du prochain mercato hivernal. A moins que les Nerazzurri ne finissent par abandonner l'idée de recruter le vétéran de 34 ans.

L'Inter pourrait faire une croix sur Giroud