Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression dans le dossier Eriksen ?

Publié le 5 décembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Christian Eriksen devrait quitter l'Inter Milan cet hiver. Toutefois, le meneur de jeu danois attise les convoitises, et pourrait se diriger vers un retour en Premier League...

Près d'un an après son arrivée à l'Inter Milan, Christian Eriksen serait d'ores et déjà sur le départ. N'entrant pas dans les plans d'Antonio Conte, l'ancien milieu de Tottenham n'a été titulaire qu'à trois reprises cette saison et souhaiterait quitter la Lombardie dès cet hiver. Une aubaine pour Leonardo qui s'était déjà intéressé à la situation du Danois cet été pour renforcer le milieu du PSG, avant de se rabattre sur le recrutement de Rafinha Alcantara, moins onéreux et indésirable au FC Barcelone. Toutefois, le directeur sportif brésilien souhaiterait toujours s'attacher les services du meneur de jeu de 28 ans. Alors que Giuseppe Marotta a récemment ouvert la porte à un départ de son joueur, le PSG pourrait être en difficulté pour concrétiser l'arrivée de Christian Eriksen, qui privilégierait un retour en Premier League, et disposerait d'une piste...

Arsenal n'oublie pas Christian Eriksen