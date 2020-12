Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel va avoir une grosse opportunité pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2020 à 10h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel ne devrait pas prolonger son contrat au PSG et pourrait même rebondir dans un grand club européen.

L'avenir de Thomas Tuchel ne passe plus par le PSG à moyen terme. L'aventure a même failli se terminer brutalement puisqu'après les matches allers de la phase de groupe de la Ligue des Champions, les Parisiens n'avaient que trois points au compteur. Une élimination précoce était donc à craindre ce qui aurait très probablement précipité le licenciement de l'Allemand. Mais grâce à la victoire poussive contre le RB Leipzig (1-0) puis convaincante contre Manchester United (3-1), le PSG se retrouve en position idéale pour une qualification en huitième de finale avant d'affronter Basaksehir mardi. Malgré tout, si l'avenir de Tuchel à court terme ne semble plus menacé, à moyen terme, il ne passe plus par le PSG.

Déjà trois grands clubs en course pour Tuchel ?