Mercato - PSG : Thomas Tuchel a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 5 décembre 2020 à 8h16

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel, lassé par le climat ambiant au PSG, refuserait de prolonger son bail au sein du club de la capitale ce qui renforce l'idée d'un départ de l'Allemand à l'issue de la saison.

Depuis le début de saison, l'avenir de Thomas Tuchel ne cesse de faire parler. Et pour cause, la situation contractuelle de l'Allemand rend son futur plus qu'incertain puisque son bail prend fin en juin prochain, et le début de saison du PSG n'a fait que fragiliser l'avenir de Thomas Tuchel qui ne passe plus par le club de la capitale à court terme. La victoire contre Manchester United (3-1) a offert un peu de répit à l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, mais sa relation avec Leonardo ne s'est pas pour autant améliorée. Lassé par le contexte parisien, Thomas Tuchel aurait d'ailleurs décidé de partir.

Tuchel ne veut pas prolonger