Mercato - PSG : La marche à suivre est connue pour Lionel Messi

Publié le 5 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour que Lionel Messi débarque au PSG, le club de la capitale pourrait être dans l'obligation d'en plus de Kylian Mbappé, de se séparer d’Angel Di Maria également. Explications.

Constamment annoncé du côté du PSG et non de Manchester City depuis la déclaration de Neymar mercredi soir au micro d’ ESPN Argentine, Lionel Messi serait une véritable option pour le PSG selon la branche britannique du média qui en aurait eu confirmation après avoir contacté des sources proches du dossier. Pour rappel, le contrat de Messi expirera en juin prochain au FC Barcelone, moment où il pourrait s’en aller libre si aucun accord ne venait à être trouvé d’ici-là pour une prolongation. Et ça sentira bon pour une arrivée de Lionel Messi au PSG selon Guillem Balague. « Messi n’attend pas le nouveau président. Le nouveau président devra le convaincre de rester. Il a laissé un message très clair. Il voulait partir, et il veut partir. Comme vous le savez, il y a un groupe WhatsApp qui inclue aussi Neymar et Luis Suarez. Et vous ne parlez pas de la façon dont Neymar a parlé si la décision de Messi n’était toujours pas prise. Neymar a toujours un contrat d’un an et demi, donc le faire partir dans un autre club pour jouer avec Messi, est impossible aujourd’hui. Et le contrat de Mbappé se termine en 2022. Le Real Madrid tentera de le convaincre l’été prochain, alors il y aurait un grand vide (ndlr à combler). Et pour moi, on se dirige vers Lionel Messi qui rejoint Neymar au PSG ». Voici le témoignage que le journaliste de SPORT notamment a livré sur les ondes de la BBC 5 Live Sport.

Mbappé ET Di Maria ?