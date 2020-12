Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Di Maria… L’opération Messi se précise…

Publié le 4 décembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Le PSG aurait des chances de recruter Lionel Messi à en croire les informations divulguées par différents médias. Mais pour ce faire, le club de la capitale devrait faire quelques concessions.

Et si c’était vrai ? Si Lionel Messi venait à signer au PSG à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat au FC Barcelone ? Depuis la déclaration de Neymar mercredi soir à ESPN Argentine qui a provoqué celle de son coéquipier Leandro Paredes, la potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG est commentée de tous. Du président par intérim du Barça Carles Tusquets au candidat Joan Laporta en passant par Nasser Al-Khelaïfi à Thomas Tuchel, tout le monde est interrogé sur le dossier Messi qui semblait pourtant proche d’être bouclé pour un mouvement du côté de Manchester City en juin prochain. Les cartes seraient donc désormais redistribuées et l’avenir du capitaine du FC Barcelone serait à présent susceptible de s’écrire du côté du PSG. Ce vendredi, ESPN a confirmé la tendance en assurant que Leonardo, directeur sportif du PSG, songerait bel et bien à lancer une offensive pour Lionel Messi. Et depuis son départ avorté cet été, l’Argentin cultiverait toujours le désir d’aller voir ailleurs.

«On se dirige vers Lionel Messi qui rejoint Neymar au PSG»

Journaliste de SPORT et de la BBC , Guillem Balague a à son tour donné son point de vue sur le feuilleton Lionel Messi qui a pris un sacré tournant ces dernières heures. Pour la BBC 5 Live Sport, Balague a mis les pieds dans le plat en assurant que Lionel Messi voudrait toujours quitter le FC Barcelone et que la déclaration de Neymar n’était pas anodine et justifiait le fait que Messi aurait pris sa décision finale concernant la fin de son aventure catalane. « Messi n’attend pas le nouveau président. Le nouveau président devra le convaincre de rester. Il a laissé un message très clair. Il voulait partir, et il veut partir. Comme vous le savez, il y a un groupe WhatsApp qui inclue aussi Neymar et Luis Suarez. Et vous ne parlez pas de la façon dont Neymar a parlé si la décision de Messi n’était toujours pas prise. Neymar a toujours un contrat d’un an et demi, donc le faire partir dans un autre club pour jouer avec Messi, est impossible aujourd’hui. Et le contrat de Mbappé se termine en 2022. Le Real Madrid tentera de le convaincre l’été prochain, alors il y aurait un grand vide (ndlr à combler). Et pour moi, on se dirige vers Lionel Messi qui rejoint Neymar au PSG » . Cependant, le départ de Kylian Mbappé ne serait pas l’unique obligation pour qu’une telle opération puisse se réaliser.

Un départ de Di Maria nécessaire pour boucler le dossier Messi ?