Mercato - PSG : Neymar d’accord pour… retourner au FC Barcelone ?

Publié le 5 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que Neymar ait fait part de sa volonté de jouer avec Lionel Messi la saison prochaine au PSG, son entourage se serait mis d’accord pour revenir à terme au FC Barcelone selon un candidat à la présidence.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes » . Voici le message que Neymar faisait passer au micro d’ ESPN Argentine mercredi soir. Un appel du pied clair pour Lionel Messi au PSG puisque le journaliste lui avait posé la question dans ce sens, et non en rapport à un éventuel retour de la star du PSG au FC Barcelone. Et malgré cela et cette volonté de fer de retrouver Lionel Messi à Paris la saison prochaine, Neymar et ses proches auraient fait une promesse à Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone.

« Il y a un accord de la part de Neymar pour qu'il revienne »