Mercato - PSG : Ce candidat à la présidence du Barça lâche une bombe sur Neymar !

Publié le 4 décembre 2020 à 21h45 par H.G.

Alors qu’il avait déjà annoncé avoir l’intention de rapatrier Neymar s’il était élu président du FC Barcelone en janvier prochain, Emili Rousaud a réaffirmé cette volonté ce vendredi.

Si tout indique qu’un retour de Neymar au FC Barcelone tient davantage du fantasme que de la réalité dans la mesure où le club catalan connait de conséquentes difficultés sur le plan financier, Emili Rousaud maintient son idée. Le pré-candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au poste de président du Barça avait déjà affirmé dernièrement qu’il souhaitait faire revenir l’actuel numéro 10 du PSG en Catalogne, précisant même qu’il avait discuté avec le clan de l’international brésilien. Une version qu’Emili Rousaud maintient ce vendredi en annonçant qu’il aurait déjà un accord avec Neymar pour son retour. Cependant, cet éventuel come-back ne se ferait pas à n’importe quelle condition, comme il l’a précisé à A Diario ce vendredi.

« Nous avons parlé à l'entourage de Neymar et il y a un accord de la part de Neymar pour qu'il revienne »