Mercato - PSG : Messi va relancer l'avenir de Mbappé !

Publié le 4 décembre 2020 à 23h15 par A.M.

Alors que la potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG fait grandement parler depuis la déclaration de Neymar, Rivaldo estime que cela pourrait même convaincre Kylian Mbappé de rester.

Ces dernières heures, la phrase de Neymar au sujet de Lionel Messi a fait le tour du monde. Et pour cause, le Brésilien a clairement affiché sa volonté d'évoluer aux côtés de Lionel Messi. Reformer le duo ne semble envisageable qu'au PSG à condition que Kylian Mbappé soit vendu. La vente du Champion du monde permettrait au club de la capitale d'envisager l'arrivée de La Pulga dont les salaires pèserait de façon importante sur les finances du club. L'ancien Monégasque est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, mais pour Rivaldo, l'arrivée de Lionel Messi pourrait pousser Kylian Mbappé à reconsidérer son avenir.

Mbappé convaincu par l'opportunité de jouer avec Messi ?