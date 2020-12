Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Florian Thauvin, «c’est compliqué»…

Publié le 5 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Apportant satisfaction au staff d’André Villas-Boas en cette première partie de saison, Florian Thauvin est sujet à une prolongation de contrat à l’OM. Mais selon Pablo Longoria, ce n’est pas un dossier facile.

Après une saison quasi blanche en raison de problèmes physiques persistants, Florian Thauvin montre à quel point il est un joueur important de l’effectif de l’OM depuis le début de l’exercice. Néanmoins, son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison et les discussions ne font que débuter d’après les propos du principal intéressé à RMC Sport il y a peu. Directeur du football de l’OM, Pablo Longoria est monté au créneau, mais n’a pas caché à quel point ce dossier n’était pas une partie de plaisir.

«On y travaille»