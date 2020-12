Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'attaquant tant attendu par Villas-Boas déjà identifié pour cet hiver ?

Publié le 5 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un vrai numéro 9 lors du prochain mercato d'hiver, l'OM s'intéresserait à l'attaquant turc de Bursaspor : Ali Akman (18 ans).

« On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». En conférence de presse, André Villas-Boas a avoué que l'OM s'était peut-être trompé sur le profil de Luis Henrique. En quête d'un véritable numéro 9, le club phocéen n'a pu que constater que le Brésilien était plus un ailier. Par conséquent, les Marseillais seront de nouveau un quête d'un buteur cet hiver.

L'OM s'intéresse à Ali Akman

Et alors que l'OM a laissé filer plusieurs pistes durant le mercato estival, un nouveau dossier aurait été ouvert par les Marseillais. Ainsi, selon les informations de Manu Lonjon, le club phocéen s'intéresse à Ali Akman. Âgé de 18 ans, l'attaquant turc a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 11 rencontres avec Bursaspor. Mais il faudra faire face à la concurrence des gros clubs turcs, à commencer par Galatasaray et Fenerbahce, mais aussi à la filière Red Bull (Leipzig et Salzburg), toujours convaincant avec les jeunes talents. Enfin, le PSV Eindhoven est également dans le coup.