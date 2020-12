Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel fait le forcing... pour son départ !

Publié le 5 décembre 2020 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel aurait décidé de ne pas prolonger son bail. Et il travaillerait déjà en coulisses pour son départ.

L'avenir de Thomas Tuchel n'a pas fini de faire parler. Et pour cause, entre sa relation glaciale avec Leonardo et les résultats du PSG depuis le début de saison, le technicien allemand semblait très menacé. Finalement, la victoire contre Manchester United (3-1), qui place le club de la capitale dans une position idéale pour sa qualification en huitième de finale, permet à l'entraîneur parisien de souffler au moins temporairement puisqu'il n'aurait probablement pas gardé son poste en cas d'élimination dès la phase de groupes de C1. Cependant, son contrat prenant fin en juin prochain, son avenir à moyen terme ne passe plus par le PSG.

L'entourage de Tuchel s'active pour trouver un nouveau club