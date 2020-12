Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria sait ce qu’il lui reste à faire pour prolonger à Paris !

Publié le 5 décembre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG en fin de saison, Angel Di Maria a laissé la porte ouverte à un renouvellement de son bail dans la capitale française. Ainsi, des négociations auraient lieu entre les deux parties, mais l’international argentin n’aurait d’autres choix que de faire des concessions pour rester à Paris.

Après six années de bons et loyaux services, l’aventure d’Angel Di Maria au PSG pourrait s’interrompre le 30 juin prochain. Et pour cause, c’est à cette date que le contrat de l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid arrivera à son terme. Cependant, après les départs libres de Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani l’été dernier, le club de la capitale n’entend pas voir une nouvelle fois un départ libre se produire. Par conséquent, comme l’avait affirmé Leonardo au cours d’un entretien accordé au média officiel du PSG, l’écurie francilienne travaille dans l’optique d’une prolongation de ses joueurs en fin de contrat cette saison, à savoir Angel Di Maria et Juan Bernat. Seulement voilà, en plein coeur d’un contexte financier délicat provoqué par la pandémie de Covid-19, un éventuel renouvellement du bail de celui qu’on surnomme El Fideo ne se fera pas à n’importe quel prix, et ce même s'il a déjà affirmé son souhait de rester plus longtemps dans la capitale française.

Angel Di Maria doit baisser son salaire pour prolonger au PSG

Dans son édition de ce samedi, le quotidien L’Equipe fait un point sur la situation de l’Argentin dans la capitale française. D’après le média français, Angel Di Maria aurait d’ores et déjà écarté la possibilité d’un retour en Premier League, un championnat au sein duquel il ne s’était clairement pas épanoui lors de son passage à Manchester United en 2014-2015. Ainsi, le PSG et le joueur seraient sur la même longueur d’onde et voudraient tous deux prolonger leur collaboration. Cependant, les deux camps auraient fixé des conditions bien précises. Pour sa part, Angel Di Maria voudrait prolonger pour au moins deux saisons supplémentaires. De son côté, Leonardo aimerait lui-aussi étendre l’aventure du joueur de 32 ans dans la Ville Lumière , mais il entendrait revoir à la baisse ses émoluments en les diminuant de près d’1 M€ bruts mensuels.

