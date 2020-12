Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fait une grosse demande à Di Maria !

Publié le 5 décembre 2020 à 16h15 par A.D.

Alors qu'ils voudraient continuer leur aventure ensemble, Angel Di Maria et le PSG seraient actuellement en discussions pour une prolongation. Pour parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale, El Fideo réclamerait deux années d'engagement, tandis que Leonardo voudrait baisser le salaire de son numéro 11.

Engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin, Angel Di Maria pourrait mettre fin à six saisons de bons et loyaux services cet été. A quelques mois de la fin de son contrat, El Fideo pourra négocier avec le club de son choix et le rejoindre librement en fin de saison s'il ne prolonge pas avec le PSG. Toutefois, ni Angel Di Maria, ni le PSG ne voudrait se séparer en si bon chemin.

Angel Di Maria contraint de baisser son salaire pour prolonger ?