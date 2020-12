Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau concurrent de taille pour une cible de Zidane ?

Publié le 5 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid afin de prendre la succession de Sergio Ramos, Dayot Upamecano serait également ciblé par Ole Gunnar Solskjaer pour renforcer la défense de Manchester United cet hiver...

Quelques mois après avoir fêté sa première sélection en équipe de France, Dayot Upamecano serait dans le viseur de nombreux cadors européen. Alors que Florentino Perez n'a toujours pas trouvé d'accord avec Sergio Ramos pour une prolongation de contrat, les dirigeants du Real Madrid commenceraient à chercher le successeur du capitaine madrilène. Outre Pau Torres, Zinedine Zidane serait ainsi intéressé par le profil de Dayot Upamecano, qui vit probablement ses derniers mois à Leipzig, alors qu'il possède une clause libératoire à 42M€. Toutefois, le Real Madrid n'est pas seul sur le dossier. Leonardo et Jurgen Klopp en feraient l'une de leurs priorités pour prendre la succession de Thiago Silva au PSG et pallier à la blessure de Virgil Van Dijk du côté de Liverpool. De plus, un nouveau concurrent de taille serait entré dans la course pour le prodige français...

Manchester United surveillerait la situation de Dayot Upamecano