Mercato - PSG : Zidane, Mbappé… Le Qatar prépare sa vengeance contre le Real Madrid !

Publié le 5 décembre 2020 à 11h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé, le PSG suivrait de près la situation de Zinedine Zidane chez les Merengue, l’un des rêves des Qataris depuis leur arrivée dans la capitale.

Le PSG et le Real Madrid partagent plusieurs points communs cette saison. Tout d’abord, les deux clubs souhaitent convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat dans les prochains mois. Les Parisiens tentent depuis plusieurs mois de prolonger le Bondynois tandis que Florentino Pérez reste à l’affût, désireux d’enfin mettre la main sur le champion du monde tricolore à l’été 2021. De plus, les deux écuries réalisent un début de saison compliqué, même si le PSG s’est bien repris contre Manchester United (3-1) en Ligue des champions à la différence du Real Madrid, qui a chuté contre le Shaktior Donetsk (2-0) cette semaine. La prolongation de Thomas Tuchel semble toutefois mal embarquée, tandis que l’avenir de Zinedine Zidane s’annonce incertain en cas de nouveaux revers contre le FC Séville et le Borussia Mönchengladbach dans les prochains jours, de quoi éveiller l’attention des Qataris…

Le PSG surveille toujours Zidane