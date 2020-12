Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À Madrid, la page Zidane n’est pas encore tournée

Publié le 5 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

N’affichant pas les résultats attendus au Real Madrid, Zinedine Zidane disposerait cependant toujours de la confiance des dirigeants selon lui.

Avec seulement une victoire au compteur lors des cinq dernières sorties du Real Madrid, inutile de préciser que cette première partie de saison est un long fleuve tranquille pour Zinedine Zidane qui était à l’approche du Clasico proche d’un départ. L’entraîneur du Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022, n’a pas su inverser la tendance depuis et se trouve en ballotage défavorable pour qualifier le Real Madrid pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. De quoi inquiéter Zidane pour sa place ? Pas vraiment.

Zidane révèle avoir «la confiance du club»