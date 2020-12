Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal a déjà un adversaire pour Zidane !

Publié le 5 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Désireux de faire venir Zinedine Zidane sur le banc de l’OM s’il parvient à boucler le rachat du club phocéen, Mourad Boudjellal ne serait pas le seul à lorgner sur le profil de l’entraîneur français du Real Madrid.

Plus que jamais en instance de départ au Real Madrid avec le début de saison décevant du club merengue, Zinedine Zidane pourrait rapidement rebondir. En effet, alors qu’il pilote toujours une offre de rachat de l’OM pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a dernièrement confirmé sur RMC Sport son souhait de nommer Zidane s’il parvient à atteindre son objectif : « Je n’ai pas dit que je le ferai venir. Mais que je ferai tout pour, oui. Aujourd'hui, il y a un mec qui a échappé à son destin qui s’appelle Zidane. Il a un destin avec l’OM », avait confié Boudjellal. Mais il n’est pas seul sur le coup…

La Juventus songerait également à Zidane

Comme l’a révélé Calciomercato.it vendredi, la Juventus Turin songerait de plus en plus à remplacer Andrea Pirlo, et les dirigeants du club bianconero envisageraient donc de miser sur Zinedine Zidane si ce dernier venait effectivement à être remercié par le Real Madrid. Ancien de la Juventus entre 1996 et 2001, l’entraîneur français avait marqué durant son passage en Italie. Boudjellal pourrait donc avoir du fil à retordre s’il souhaite faire venir Zidane à l’OM.