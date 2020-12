Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Tuchel aux anges après sa prolongation !

Publié le 5 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Après ses grands débuts avec le PSG, Timothée Pembélé a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Un accomplissement pour ce jeune joueur formé au club.

Les Titis et le PSG, c'est une longue histoire. Dernièrement, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont quitté le club gratuitement pour rejoindre respectivement le Bayern Munich et l'ASSE. En revanche, Timothée Pembélé aura un destin différent. Du moins, pour le moment. Alors que son premier contrat professionnel arrivait à échéance à la fin de la saison, le défenseur central a prolongé son aventure de trois saisons. Après avoir fait ses débuts avec l'équipe première contre Bordeaux (2-2), le joueur de 18 ans fait bel et bien partie des plans pour l'avenir du PSG.

« Je suis très content d'avoir prolongé »