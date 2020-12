Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane préparerait un sale coup à Leonardo !

Publié le 5 décembre 2020 à 8h45 par A.D.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo serait sur les traces de Dominik Szoboszlai. Toutefois, le directeur sportif du PSG ferait mieux de se méfier de Zinedine Zidane sur ce dossier. En effet, le coach du Real Madrid aurait approché la pépite du RB Salzbourg pour qu'elle le rejoigne à La Maison Blanche dès le mois de janvier.

Malgré les arrivées de Rafinha et de Danilo Pereira cet été, Leonardo ne serait pas rassasié. En effet, le directeur sportif du PSG serait toujours à la recherche de sang neuf au milieu de terrain. Et pour étoffer l'entre jeu de Thomas Tuchel, Leonardo serait prêt à miser sur Dominik Szoboszlai, jeune pépite du RB Salzbourg. Toutefois, l'ancien du Milan AC aurait un adversaire de taille sur ce dossier : Zinedine Zidane.

Zidane aurait lancé les premiers contacts avec Szoboszlai