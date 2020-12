Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez serait déjà passé à l’action pour la succession de Zidane !

Publié le 5 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane voit son avenir s’inscrire en pointillé, Mauricio Pochettino aurait déjà été contacté par le Real Madrid pour évoquer une possible arrivée.

Menacé après les derniers résultats du Real Madrid, Zinedine Zidane joue sa place cette semaine. En effet, la direction attend une réaction de l’équipe contre le FC Séville (ce samedi) et le Borussia Mönchengladbach (mercredi), sans quoi l’entraîneur français pourrait être démis de ses fonctions, et le principal concerné en a conscience. « Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable, aussi bien en tant que joueur ou qu'entraîneur. Je suis ici pour vivre ça jusqu'au dernier jour. C'est sûrement le moment le plus difficile de ma carrière d'entraîneur, mais je ne pense pas à ces choses. (…) Nous avons un match demain et je ne pense qu'à le gagner. Le reste ne m'importe pas, je veux seulement faire un bon match demain », a confié Zidane en conférence de presse ce vendredi.

Pochettino déjà contacté ?