Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Neymar met la pression sur Leonardo !

Publié le 5 décembre 2020 à 17h45 par A.C.

Neymar, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, semble avoir un plan pour sa prolongation.

C’est au détour d’une victoire capitale en Ligue des Champions, que Neymar lâché une véritable bombe. La star du Paris Saint-Germain, premier buteur de la soirée, a en effet clamé haut et fort son souhait de jouer à nouveau avec son ancien coéquipier Lionel Messi. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une véritable folie autour d’une possible arrivée de Messi au PSG, sachant que son contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain. Car les médias français en sont persuadés : le Barça n’a pas les moyens pour s’offrir Neymar, qui est d’ailleurs toujours en litige avec son ancien club. La prolongation même de Messi ne semble pas assurée, puisque le Barça est toujours en proie à une crise interne sans précédents.

Neymar avait tout prévu