Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jesé aurait les idées claires pour sa prochaine destination !

Publié le 5 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Totalement hors des plans de Thomas Tuchel au PSG, Jesé Rodriguez serait en passe de trouver un accord pour rompre son contrat avec le club. L’ailier souhaiterait prendre la direction de l’Espagne pour tenter de se relancer.

Débarqué à l’été 2016 au PSG, Jesé Rodriguez n’aura définitivement pas marqué une page de l’histoire du club. Arrivé dans la peau d’un futur espoir, l’Espagnol s’est progressivement effacé, enchaînant les prêts non concluants dans diverses équipes, comme Las Palmas, Stoke City, le Betis Séville et la saison dernière le Sporting Portugal. De retour dans la capitale, l’ailier de 27 ans a profité des blessures du début de saison pour faire son apparition en Ligue 1, mais ne rentre tout de même pas dans les plans de Thomas Tuchel. Et ses jours au PSG semblent désormais comptés.

Retour en Espagne pour Jesé ?