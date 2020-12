Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Conte sur Christian Eriksen !

Publié le 6 décembre 2020 à 18h45 par A.D.

En grande difficulté du côté de l'Inter, Christian Eriksen devrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Alors que le PSG serait prêt à accueillir l'international danois, Antonio Conte a lâché ses vérités sur sa situation.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen serait de plus en plus proche d'un départ. Peu utilisé par Antonio Conte, l'international danois pourrait trouver du temps de jeu ailleurs dès le mois de janvier. Toujours en quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo et le PSG pourraient profiter de l'aubaine. D'autant que la situation de Christian Eriksen n'irait pas en s'arrangeant. Alors qu'il a fait entrer son numéro 24 à la 91ème minute seulement face à Bologne (victoire de l'Inter 3-1), Antonio Conte s'est livré sur son cas en conférence de presse d'après-match.

«Christian travaille, il est engagé, il est à disposition»