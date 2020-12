Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les portes du Barça se ferment une nouvelle fois pour Neymar !

Publié le 6 décembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Alors que certains candidats à la présidence du FC Barcelone souhaitent rapatrier Neymar en Catalogne, Xavi Vilajoana s'est déclaré contre un retour de la star brésilienne, dénonçant notamment la mentalité individualiste de l'attaquant du PSG.

En fin de contrat en 2022, l'avenir de Neymar n'est pas encore scellé du côté du PSG. Alors qu'il n'y aurait pas de réelles avancées dans les discussions pour une prolongation entre l'entourage du joueur et Leonardo, la star brésilienne, arrivée lors de l'été 2017, fait de nouveau l'objet de rumeurs sur un potentiel retour au FC Barcelone, alors qu'Emili Rousaud a ouvert la porte à l'attaquant parisien. Le candidat à la présidence du club culé a notamment récemment dévoilé son objectif de le rapatrier à l'issue de son contrat avec le PSG, en 2022. Une idée à laquelle s'opposent fermement de nombreux autres candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, considérant que l'histoire entre les Blaugrana et le Brésilien était définitivement terminée. Un avis que partage Xavi Vilajoana.

« On doit revenir au collectif, à notre modèle de jeu »