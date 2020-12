Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, avenir… La nouvelle annonce du Barça sur la situation de Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 10h30 par D.M.

Directeur des relations sportives et institutionnelles au FC Barcelone, Guillermo Amor s’est prononcé sur la situation de Lionel Messi, alors que l’attaquant argentin est au centre de l’actualité après l'appel du pied de Neymar.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Cette phrase prononcée par Neymar ce mercredi a fait l’effet d’une bombe et certains imaginent, désormais, une arrivée de Lionel Messi au PSG la saison prochaine. L’Argentin, proche d’un départ cet été, voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et pourrait quitter le FC Barcelone. Interrogé ce samedi sur la situation autour de Messi, Leonardo a préféré éviter le sujet. « On doit montrer du respect. Messi est un joueur de Barcelone. Quand on touche notre joueur, on n’est pas contents. Alors, on ne touche pas le joueur des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato » a déclaré le directeur sportif du PSG au micro de Canal + .

« Messi ? Il s'isole de beaucoup de choses »