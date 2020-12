Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Real Madrid et le Barça à la lutte pour une star de Premier League ?

Publié le 6 décembre 2020 à 9h30 par D.M.

Arrivé à Manchester United en janvier dernier, Bruno Fernandes réalise de grandes prestations en Premier League. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues et qui ont réveillé l’intérêt de certains clubs espagnols.

Arrivé en janvier dernier à Manchester United après trois ans passés au Sporting Portugal, Bruno Fernandes a réussi à s’imposer sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer. Le milieu de terrain, auteur déjà de dix buts cette saison, a réussi à s’imposer en Premier League et semble épanoui en Angleterre. Pourtant, le joueur portugais aurait très bien pu prendre la direction de l’Espagne lors du dernier mercato hivernal. En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone étaient annoncés comme des prétendants sérieux pour accueillir Bruno Fernandes en janvier dernier. Et les dirigeants espagnols n'auraient pas perdu de vue le joueur de 27 ans.

Le Barça et le Real Madrid observeraient Bruno Fernandes