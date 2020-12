Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour l’avenir de Jordan Amavi ?

Publié le 6 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

A l’instar de Florian Thauvin, Jordan Amavi est lui aussi en fin de contrat à l’OM. Et comme son coéquipier, le latéral gauche pourrait bien partir libre en fin de saison.

Du côté de l’OM, Florian Thauvin n’est pas le seul gros dossier à gérer pour Pablo Longoria. En effet, Jordan Amavi, autre cadre d’André Villas-Boas, arrive lui aussi dans sa dernière année de contrat et une prolongation est donc nécessaire pour éviter un départ libre à l’issue de la saison. Une priorité d’ailleurs aux yeux de l’entraîneur portugais, comme il le faisait dernièrement savoir : « Pablo (Longoria) parle avec son entourage pour le prolonger. J'espère que ça va se passer ». Toutefois, la déception pourrait rapidement gagner Villas-Boas dans ce dossier Amavi.

Ça sent pas bon pour Amavi ?