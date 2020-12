Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sort du silence pour Lionel Messi !

Publié le 5 décembre 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que Neymar a fait part de sa volonté de rejouer avec Lionel Messi, Leonardo a préféré botter en touche au moment de s'exprimer sur la possibilité d'une arrivée de l'international argentin au PSG.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », avait lâché Neymar cette semaine au micro d’ ESPN après la victoire du PSG contre Manchester United à Old Trafford en Ligue des Champions (3-1). Cette déclaration du numéro 10 parisien a fait l’effet d’une bombe tant celle-ci s’apparente à un appel du pied à l’adresse de Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone arrivera à son terme le 30 juin prochain. Ainsi, d'après plusieurs médias, la possibilité de voir La Pulga rejoindre Neymar au PSG ne serait pas totalement utopique. Cependant, interrogé sur la question, Leonardo a préféré botter en touche, estimant que l’heure n’était pas à aborder ce sujet par respect pour le Barça.

« Il y a beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, mais ce n’est pas le moment de parler de ça »