Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur les intentions de Neymar et Messi !

Publié le 5 décembre 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que Neymar a affirmé qu’il souhaitait évoluer de nouveau avec Lionel Messi au PSG, cette volonté de l’international brésilien serait réciproque selon l'ancien agent de l'Argentin.

Lionel Messi rejoindra-t-il Neymar au PSG la saison prochaine ? Si cette idée peut sembler folle, elle est de moins en moins utopique dans la mesure où l’international argentin arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, après y être resté cette saison alors qu'il souhaitait déjà s'en aller cet été. Plus encore, Neymar n’a pas manqué de faire un appel du pied à son ancien coéquipier cette semaine, en affirmant qu’il souhaitait plus que tout évoluer de nouveau avec lui. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », avait-il lâché au micro d’ ESPN au sortir de la victoire du PSG face à Manchester United en Ligue des Champions (3-1). Et à en croire l’ancien représentant de Lionel Messi, cette volonté serait partagée par le septuple lauréat du Ballon d’Or.

« Le désir est mutuel »