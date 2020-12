Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme désillusion pour Leonardo avec cette pépite ?

Publié le 5 décembre 2020 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Riccardo Calafiori figurerait sur les tablettes de Leonardo. Malheureusement pour le directeur sportif du PSG, la pépite italienne de 18 ans serait à un pas de prolonger avec l'AS Rome.

Leonardo aurait identifié le profil de Riccardo Calafiori il y a plusieurs mois. Lors de la dernière fenêtre de transferts, le directeur sportif du PSG aurait pensé à recruter le jeune talent de 18 ans, mais ce dernier est finalement resté du côté de l'AS Rome. Malgré tout, Leonardo ne perdrait pas espoir et envisagerait toujours de s'offrir Riccardo Calafiori. Toutefois, les Giallorossi feraient le nécessaire pour refroidir les ardeurs du PSG.

Prolongation imminente pour Riccardo Calafiori ?