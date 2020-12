Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on est sur la même longueur d’onde pour Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Après Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo est lui aussi monté au créneau dans le dossier Lionel Messi en refusant d’alimenter les rumeurs de transfert de l’Argentin au PSG.

Depuis la déclaration de Neymar à ESPN mercredi, le PSG ne cesse d’être lié à un éventuel coup pour Lionel Messi à la fin de la saison, moment où son contrat arrivera à expiration au FC Barcelone. Jusqu’ici, Manchester City semblait mener la danse dans cette opération. Désormais, le PSG serait une véritable option pour Messi selon ESPN UK . Invité à s’exprimer lors de l’émission Touche Pas à mon Poste jeudi soir puisqu’il a été contacté par Cyril Hanouna, Nasser Al-Khelaïfi refusait de mettre de l’huile sur le feu. « Je ne peux parler de ça ». Après le président du PSG, le directeur sportif du club de la capitale a été soumis au même exercice.

« On ne touche pas le joueur des autres »