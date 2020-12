Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a un atout de taille pour cette ancienne piste de l’OM !

Publié le 6 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ciblé par l’OM et Barcelone cet été, Darwin Nunez a finalement rejoint le Benfica. Toutefois, en Catalogne, on n’aurait pas oublié l’Uruguayen et dans ce dossier, les Blaugrana auraient un atout.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la succession de Luis Suarez occupe le FC Barcelone. Un dossier plus que jamais prioritaire aujourd’hui en Catalogne puisque l’Uruguayen n’est plus là. Alors que Ronald Koeman n’a pu obtenir les services de Memphis Depay durant l’été, il doit donc trouver d’autres solutions, s’en remettant notamment actuellement à Martin Braithwaite. Toutefois, dans les mois à venir, ce problème de l’attaquant pourrait bien être résolu. Et du côté du Barça, on penserait notamment toujours à Darwin Nunez, déjà ciblé cet été avant de mettre finalement le cap vers le Benfica.

L’atout Araujo