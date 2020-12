Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman… L'ambiance se tend en interne !

Publié le 5 décembre 2020 à 14h30 par B.C.

En indiquant qu’il aurait été souhaitable de vendre Lionel Messi cet été, Carles Tusquets n’a pas accroît sa cote de popularité au sein du FC Barcelone. Le groupe catalan serait en effet agacé des dernières déclarations du président intérimaire.

L’incertitude planant au-dessus de l’avenir de Lionel Messi cristallise l’attention de la planète football depuis plusieurs mois maintenant, et cela s’intensifie avec la campagne électorale qui fait rage autour du FC Barcelone. Chaque candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu met en avant son programme et affiche son plan pour tenter de retenir Lionel Messi. Cependant, tout le monde ne souhaite pas forcément conserver l’international argentin dans ce contexte économique compliqué pour le Barça. Président intérimaire du club en attendant les élections présidentielles fixées le 24 janvier prochain, Carles Tusquets s’est fait remarquer en revenant sur le feuilleton Messi au micro de RAC1 : « Il aurait été souhaitable de vendre Messi d'un point de vue économique. La Liga exige des limites de salaires. Mais je suppose qu'il y avait un staff technique à consulter sur le sujet. » Tusquets ne s'est pas arrêté là puisqu'il est également revenu sur la baisse des salaires en indiquant que les joueurs ne pourront être payés en janvier en raison de la crise du covid-19 : « L'accord que nous avons actuellement nous permet de terminer la saison sans problème de trésorerie. Cette saison est sauvée. Il y avait déjà eu une réduction de salaire avec le conseil précédent. Ce que nous avons fait, c'est de reporter une partie et de la distribuer en moyenne sur les quatre prochaines saisons. Au mois de janvier, la masse salariale ne peut pas être payée. C'est une situation d'insolvabilité. Les joueurs ont deux parts de salaire, en janvier et juillet. Le mois de janvier a été reporté. Idem pour d'autres émoluments, comme l'émission de primes pour les titres. » Alors que l’ambiance chez les Blaugrana n’est déjà pas au beau fixe, ces déclarations n’auraient rien arrangé.

Le vestiaire n’a pas apprécié la sortie de Tusquets