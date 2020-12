Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star d’Al-Khelaïfi sera sacrifiée pour Lionel Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Si le PSG souhaite venir Lionel Messi l’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi sera très probablement contraint de laisser filer Kylian Mbappé pour alléger sa masse salariale.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi quittera-t-il gratuitement le club catalan ? Et si oui, le PSG raflera-t-il la mise avec l’attaquant argentin, qui est déjà très attendu par son compère Neymar dans la capitale ? Beaucoup d’interrogations auxquelles il est pour l’instant impossible d’avoir des réponses. En revanche, une chose paraît déjà certaine, le PSG devra boucler une grosse vente s’il souhaite pouvoir recruter Messi.

Mbappé sacrifié pour Messi ?

Le PSG étant limité par les contraintes du fair-play financier, il faudrait libérer une grosse place dans la masse salariale pour Lionel Messi qui perçoit actuellement pas moins de 60M€ brut par an au FC Barcelone. Et Kylian Mbappé, très courtisé sur le marché des transferts (Real Madrid, Juventus, Manchester City) et qui n’aura plus qu’une année de contrat l’été prochain, semble déjà tout désigné. Toutefois, comme l’a récemment indiqué Le Parisien, les hautes instances du PSG au Qatar vivraient mal le fait de voir partir le jeune attaquant français…