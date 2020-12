Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barça… Pourquoi le feuilleton Messi part dans tous les sens

Publié le 5 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Depuis la déclaration de Neymar à la presse argentine, le dossier Lionel Messi semble avoir pris une grande tournure et une arrivée du capitaine du FC Barcelone au PSG est une possibilité. Mais cette opération regorge d’obstacles pour l’agent de joueurs Bruno Satin.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Mercredi soir, au micro d’ ESPN Argentine après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United en Ligue des champions (3-1), Neymar lâchait cette bombe. Dans la foulée, Leandro Paredes expliquait à son tour que le vestiaire du PSG était prêt à ouvrir la porte à Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone arrivera à expiration à la fin de la saison. Bien que Victor Font et Joan Laporta, les deux favoris pour les élections présidentielles qui se tiendront le 24 janvier prochain, ont fait savoir qu’il y aurait des discussions concrètes avec le clan Messi pour parvenir à un accord pour sa prolongation de contrat, le PSG aurait une vraie carte à jouer dans cette opération. ESPN révélait vendredi que Leonardo et les dirigeants du PSG faisaient de ce dossier une véritable option pour le prochain mercato estival. D’ailleurs, la volonté de Neymar de jouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine serait si forte que la Gazzetta dello Sport a assuré ce samedi qu’un départ de Neymar à Manchester City serait une possibilité à la fin de la saison pour qu’il puisse être aux côtés de Lionel Messi, les Skyblues étant l’autre possibilité du capitaine du FC Barcelone. Mais pour aller chercher Messi, le PSG va rencontrer quelques obstacles sur sa route.

«Je ne crois pas trop à l’opération»

C’est en effet le point de vue de Bruno Satin. Agent de joueurs, il s’est exprimé sur la situation au micro de Canal+ ces dernières heures et dans des propos rapportés par Paris Fans. Et contrairement à Guillem Balague ou à Daniel Riolo qui affirment qu’une arrivée de Lionel Messi au PSG est plus que probable, Satin a mesuré ses propos en soulignant les problèmes de cette opération. « Si vous faites venir quelqu’un comme Messi, c’est le plus gros salaire de tous, à savoir 100 ME par an en brut au FC Barcelone, ça calme. C’est difficile d’avoir Neymar et Messi dans la même équipe, c’est une charge trop importante. Imaginons que demain, comme tout le monde au Camp des Loges semble le penser, Kylian Mbappé ne renouvelle pas son contrat avec le PSG, ça rapporterait de l’argent. Mais vous n’allez pas réinvestir la totalité de ce que vous percevez en transfert pour payer deux années de salaire de Messi… ça n’aurait pas de sens. On ne sait pas quand Messi va décliner. À partir de la trentaine, à un moment, il y a le coup de barre… Donc je ne crois pas trop à l’opération ». Voici le témoignage que Bruno Satin a tenu sur le plateau du Late Football Club . Outre la question financière, le PSG devrait se frotter au FC Barcelone.

«Celui qui va laisser partir Lionel Messi, déjà il sera cramé »