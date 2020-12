Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Appelé par Hanouna, Al-Khelaïfi répond pour Lionel Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 20h45 par T.M. mis à jour le 3 décembre 2020 à 20h46

Depuis la bombe lâchée par Neymar, tout le monde imagine déjà Lionel Messi débarquer au PSG. Ce jeudi, la question a d’ailleurs été posée à Nasser Al-Khelaïfi.

Ce mercredi, le principal n’était finalement pas sur la pelouse d’Old Trafford. Alors que le PSG s’est tout de même imposé face à Manchester United (1-3), le résultat de la rencontre a toutefois été rapidement éclipsé par une sortie remarquée de Neymar. Au micro de ESPN , le Brésilien a lâché une bombe, qui faut aujourd’hui parler dans le monde entier, exprimant son envie de rejouer avec Lionel Messi, avec qui il a évolué entre 2013 et 2017 au FC Barcelone : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». De quoi faire naitre, chez certains, le rêve de voir Lionel Messi débarquer au PSG pour retrouver Neymar.

La réponse de Nasser Al-Khelaïfi