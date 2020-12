Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà tenté sa chance pour Lionel Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que Neymar veut rejouer avec Lionel Messi, le joueur du PSG aurait déjà tenté de convaincre son ami lors du dernier mercato estival. De quoi également inciter la direction parisienne à se bouger pour tenter de récupérer la star du FC Barcelone.

Lionel Messi viendra-t-il au PSG ? Cela serait en tout cas le rêve de Neymar, qui l’a bien fait comprendre ce mercredi en marge de la rencontre face à Manchester United. Les deux amis pourraient donc se retrouver dans quelques mois, une fois que le joueur du FC Barcelone arrivera au terme de son contrat. Mais cela aurait déjà pu se faire il y a quelques mois. En effet, durant l’été, Messi souhaitait quitter le Barcelone. Une opportunité qu’aurait alors tenter de saisir Neymar. « Cet été, Ney a tout fait pour que Messi vienne à Paris. Il lui a dit qu’il était vraiment heureux au PSG et que le club s’était vraiment structuré depuis son arrivée au PSG. Messi a hésité. Il a réfléchi », a fait savoir un proche du Brésilien.

Après Neymar, Leonardo s’est activé !