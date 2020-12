Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club qui est dans la collimateur de l’OM !

Publié le 6 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Dernièrement, le Milan AC, par l’intermédiaire de Paolo Maldini, avait reconnu son intérêt pour Florian Thauvin. Une sortie clairement pas appréciée du côté de l’OM.

Dans sa dernière année de contrat à l’OM, Florian Thauvin est actuellement au centre des rumeurs. Alors que les Phocéens souhaitent le prolonger, le Français ne manque pas d’intéresser certains clubs. C’est notamment le cas du Milan AC. Et dernièrement, Paolo Maldini, directeur technique des Lombards, n’avait pas caché cela, avouant : « C’est une opération intéressante d'un point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit ».

« Je n'ai pas trouvé ses paroles respectueuses »