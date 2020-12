Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Amavi… L’été de tous les dangers pour le projet McCourt !

Publié le 4 décembre 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Florian Thauvin et Jordan Amavi semblent aujourd’hui bien partis pour partir libres à l’issue de la saison. Et le club devra alors les remplacer avec des moyens forcément limités…

Le prochain mercato estival promet déjà d’être très mouvementé à l’OM ! En effet, selon les dernières tendances dégagées par L’Equipe, Frank McCourt ne serait pas du tout satisfait de l’état des finances, et propriétaire américain du club phocéen aurait ordonné à sa direction de vendre lors des prochaines périodes de mercato dans l’optique de dégraisser. À cet effet, les noms de Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car reviennent logiquement avec insistance. Mais l’OM devrait également être contraint de se faire une raison pour ses éléments arrivant en fin de contrat.

Départ déjà acté pour Amavi ?

Interrogé en conférence de presse jeudi, Jordan Amavi (26 ans) a refusé d’évoquer l’idée d’une prolongation de son contrat avec l’OM qui court jusqu’en juin prochain : « Ma prolongation de contrat ? Je n’en parlerai pas aujourd’hui (…) Ca ne me fait pas gamberger. Pour l'instant je suis là, je défends les couleurs de mon club. On verra quand ça sera le moment d'en parler », a confié le latéral gauche de l’OM. Un discours pour le moins troublant, et qui pourrait laisser entendre qu’Amavi s’est déjà fait une raison sur la probabilité d’un départ libre l’été prochain vu l’état actuel des finances de l’OM. Et l’ancien Niçois n’est pas le seul dans ce cas.

Thauvin dans une situation similaire