Mercato - OM : Longoria dans l'impasse pour la prolongation d'Amavi ?

Publié le 3 décembre 2020 à 23h30 par D.M.

Comme l’a indiqué André Villas-Boas en conférence de presse ce jeudi, les dirigeants de l’OM ont entamé des discussions avec Jordan Amavi au sujet d’une possible prolongation de contrat. Mais pour l’heure, les négociations seraient dans l’impasse.

Il n’y a pas que Florian Thauvin qui voit son contrat avec l’OM expirer à la fin de la saison. Arrivé à Marseille en 2018, Jordan Amavi est dans une situation similaire et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour rallonger son bail qui prend fin en juin prochain. Interrogé en conférence de presse sur sa situation contractuelle, Jordan Amavi a refusé d’évoquer ce sujet. « Ma prolongation de contrat ? Je n’en parlerai pas aujourd’hui (…) Ça ne me fait pas gamberger. Pour l'instant je suis là, je défends les couleurs de mon club. On verra quand ça sera le moment d'en parler » a déclaré le joueur de l’OM ce jeudi.

Des négociations compliquées dans le dossier Amavi