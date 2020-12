Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal évoque un rendez-vous déterminant pour le rachat !

Publié le 3 décembre 2020 à 21h00 par Th.B.

De nouveau omniprésent dans les médias dans le cadre de la parution de son livre, Mourad Boudjellal évoque encore et toujours le projet de rachat de l’OM. Et des réunions au sommet avec plusieurs fonds auront « la semaine prochaine ».

Alors qu’il fait le tour des médias pour promouvoir son livre intitulé « J’en savais trop » , Mourad Boudjellal profite de cette couverture médiatique pour en rajouter une couche sur son projet de rachat de l’OM avec l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Et son témoignage au Figaro ce jeudi en témoigne. « Si ça ne se fait pas cette année, ce sera l’année prochaine. Je suis pragmatique, il y a des choses qui sont faites pour se faire. Donc, ça se fera un jour. Mon projet numéro 1, c’est l’OM, mais je ne peux pas tout miser sur l’OM. Je veux aller dans le foot, ça, c’est clair. Et j’irai ». L’ancien président du Racing Club de Toulon voit donc large alors que Frank McCourt, propriétaire de l’OM, refuserait toujours de céder aux demandes du clan Ajroudi. Et pour la chaîne L’Équipe, Mourad Boudjellal a fait part de jours déterminants pour le projet du rachat.

« La semaine prochaine, j’ai des rendez-vous avec des fonds »