Mercato - OM : Olivier Giroud est à un grand tournant pour son avenir !

Publié le 6 décembre 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Olivier Giroud traverse une période faste à Chelsea. L’international français se montre performant et pourrait finalement prendre la décision de rester au sein du club londonien la saison prochaine, notamment si sa situation continue à évoluer favorablement.

Décidément, Olivier Giroud ne cesse de surprendre. Laissé sur le banc par Frank Lampard en début de saison, l’international français est en train de renverser la vapeur, au point de retrouver une place de titulaire lors des deux dernières rencontres de Chelsea. Et l’attaquant profite du temps de jeu offert par son entraîneur pour réaliser de grandes prestations. Auteur du but de la victoire face à Rennes en Ligue des champions le 24 novembre dernier, Olivier Giroud a inscrit un quadruplé face au FC Séville une semaine plus tard, avant de marquer ce samedi face à Leeds son premier but de la saison en Premier League. La détermination de l’international français impressionne nombreux de ses coéquipiers à l’instar de Kurt Zouma : « Il est en forme. Il a toujours été comme ça. C’est un exemple pour tous les joueurs. C’est quelqu'un qui croit toujours en lui. Tout ce qui lui arrive maintenant, il le mérite. Il a toujours mérité. C’est un joueur de haute voltige et de grande qualité ». Mais le joueur de 34 ans a également reçu les louanges de son entraîneur.

« Quand "Oli" est là, je sais que je peux compter sur lui »

Interrogé après la rencontre face à Leeds sur la prestation d’Olivier Giroud, Frank Lampard a tenu à le féliciter. « Giroud a fait un grand match. Au-delà de sa performance à Séville c'est un joueur important pour nous dans son rôle d'avant-centre. Quand les ballons arrivent dans la zone de vérité, il a cette capacité à garder son sang-froid et à être précis dans la finition. Il a peut-être eu deux ou trois occasions de plus aujourd'hui. C'est une personnalité importante de cette équipe. Je l'ai déjà dit avant le match, les gens vont toujours me demander qui je vais aligner devant car j'ai beaucoup d'options. Quand "Oli" est là, je sais que je peux compter sur lui. Aujourd'hui (samedi), il a été énorme » a déclaré l’entraîneur de Chelsea en conférence de presse. Ancien coéquipier d’Olivier Giroud en Equipe de France et observateur avisé de la Premier League, Patrice Evra a également loué les qualités du joueur. « Je crois que le seul problème de Giroud, c’est son nom. S’il s’appelait 'Giroudinho' ou quelque chose comme ça, les gens l’aimeraient. Pour moi, il est l’attaquant le plus complet de Chelsea. Je ne comprends pas car en équipe de France aussi, les gens s’interrogent sur son style. Même quand il était à Arsenal, il a toujours été confronté aux critiques. Il a toujours relevé les défis et c’est ce que j’aime chez Olivier. Si je l’avais comme joueur en tant qu’entraîneur, il serait dans mon équipe à 100% » a déclaré l’ancien membre de Manchester United au micro de Sky Sport . Mais malgré ces déclarations et ces marques d’estime, Olivier Giroud ne sait toujours pas s’il portera le maillot des Blues la saison prochaine..

L'hypothèse d'une prolongation de contrat loin d'être exclu